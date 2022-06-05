"Заставлять граждан участвовать в опросе не имеем права" – социолог еxit poll

Фото: Айнур Тулешова

В Кызылординской области полным ходом идёт всенародный референдум по поправкам в Конституцию. Сейчас в регионе функционируют 373 участка голосования. В них с раннего утра работают не только сотрудники избирательных комиссии, но и представители организации проводящих еxit poll. Какова активность населения на данным момент, корреспонденту Baigenews.kz рассказала сотрудница научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Насихат Смайл.

Насихат Смайл − опытный интервьюер. Она уже третий раз проводит опрос среди избирателей на выборах. С раннего утра, вооружившись блокнотом, ручкой и необходимой смарт-техникой, она отправилась на избирательный участок № 200. Для неё важен ответ каждого избирателя. Ведь опираясь на них, можно составить предварительный результат референдума.





"Перед выборами мы прошли необходимый инструктаж. Нас ещё раз ознакомили с правилами работы интервьюера. Представителям организаций, проводящих еxit poll, нельзя заходить внутрь избирательного участка. Мы имеем право опрашивать избирателей только при выходе. Важно быть тактичной и ненавязчивой", − говорит Насихат.

Опрашивая избирателей, интервьюер задаёт только два вопроса: "Вы проголосовали в референдуме?" и "Поддержали ли поправки в Конституцию?"

Насихат Смайл отмечает, что в работе интервьюера самое главное − это терпение и спокойствие. Ведь не каждый соглашается участвовать в их опросе.





"Будучи интервьюером, я заметила, что получить ответ от представителей мужского пола легче. Обычно они никуда не спешат и дают полную информацию. Во время опроса мы не спрашиваем личные данные избирателей. Вся процедура проводится конфиденциально. Заставлять граждан участвовать в опросе не имеем права", − добавила интервьюер.

На данный момент Насихат довольна активностью населения на референдуме. Особенно ответственны пожилые люди, которые с утра пришли на избирательные участки и проявили свою гражданскую позицию.

По информации территориальных комиссий, на данный момент в Кызылординской области в референдуме проголосовали 65,3 процента граждан, включенных в списки.

Ранее своими наблюдениями поделилась представитель еxit poll из Павлодара.

Автор фото: Айнур Тулешова