"Заставлять граждан участвовать в опросе не имеем права" – социолог еxit poll

Лента новостей
Насихат Смайл − опытный интервьюер. Она уже третий раз проводит опрос среди избирателей на выборах. С раннего утра, вооружившись блокнотом, ручкой и необходимой смарт-техникой, она отправилась на избирательный участок № 200. Для неё важен ответ каждого избирателя. Ведь опираясь на них, можно составить предварительный результат референдума.
"Перед выборами мы прошли необходимый инструктаж. Нас ещё раз ознакомили с правилами работы интервьюера. Представителям организаций, проводящих еxit poll, нельзя заходить внутрь избирательного участка. Мы имеем право опрашивать избирателей только при выходе. Важно быть тактичной и ненавязчивой", − говорит Насихат.
Опрашивая избирателей, интервьюер задаёт только два вопроса: "Вы проголосовали в референдуме?" и "Поддержали ли поправки в Конституцию?"
Насихат Смайл отмечает, что в работе интервьюера самое главное − это терпение и спокойствие. Ведь не каждый соглашается участвовать в их опросе.
"Будучи интервьюером, я заметила, что получить ответ от представителей мужского пола легче. Обычно они никуда не спешат и дают полную информацию. Во время опроса мы не спрашиваем личные данные избирателей. Вся процедура проводится конфиденциально. Заставлять граждан участвовать в опросе не имеем права", − добавила интервьюер.
На данный момент Насихат довольна активностью населения на референдуме. Особенно ответственны пожилые люди, которые с утра пришли на избирательные участки и проявили свою гражданскую позицию.
По информации территориальных комиссий, на данный момент в Кызылординской области в референдуме проголосовали 65,3 процента граждан, включенных в списки.
Ранее своими наблюдениями поделилась представитель еxit poll из Павлодара.
Автор фото: Айнур Тулешова
Hype news