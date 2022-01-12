Защитить казахстанских спортсменов от поборов и унижений потребовал депутат

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Депутаты фракции "Ак жол" потребовали принять меры по коррупционным скандалам в спорте, защитить спортсменов от поборов и унижений, передает BaigeNews.kz.

Мажилисмен Андрей Линник адресовал свой запрос Генпрокурору РК. По его словам, в соцсетях все чаще вспыхивают коррупционные скандалы в спортивной среде, имеющие хронический характер, и в том числе – в тех видах спорта, где Казахстан рассчитывает на хорошие результаты.

Среди распространенных коррупционных преступлений – хищения выделенных на развитие спорта бюджетных средств, вымогательства со спортсменов денег, выделенных на их подготовку и выступления.

Так, в октябре 2021 года в национальной сборной по фристайлу разгорелся скандал, когда спортсмена Александра Геберта исключили из состава сборной по причине отказа, наряду с другими спортсменами, перечислить поступившие суточные на личный счет главного тренера.

"Как следовало из видеобращения, увольнение произошло еще в 2020 году и было преподнесено как профнепригодность спортсмена. Главный тренер озвучила свою точку зрения по конфликту, пояснив, что тренеры часто за свой счет вынуждены оплачивать питание, иногда и проживание спортсменов, так как командировочные за сборы поступают не всем спортсменам. В этой связи она якобы просила спортсменов возместить ее расходы. Данная ситуация, по мнению тренера, распространенное явление в нашем спорте. При этом женщина-тренер разговаривает со спортсменом, используя нецензурную лексику, оскорбляя и унижая его. Аудиозапись этих диалогов разошлась в соцсетях и вызвала возмущение в обществе. Спрашивается, а куда ушли средства, выделяемые из бюджета на подобные сборы? Где реакция Минкультуры и спорта на неподобающее поведение тренера?" - сказал Андрей Линник.

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Самое тревожное, по его мнению, что судя по комментариям, этот случай даже не исключение, а скорее правило для казахстанского спорта.

В ноябре прошлого года скандал разразился в школе-интернате олимпийского резерва в Степногорске, где при попустительстве преподавателей систематически происходили поборы и избиения воспитанников.

"И это не первый случай в данной школе. В 2014 году воспитанник выпал из окна, получив открытый перелом черепа, перелом челюсти, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки с повреждением легких и перелом обеих ребер. По мнению родственников, ребенка сначала избили, а затем выбросили из окна. Несмотря на это, директора интерната вначале отстраняют от работы, а затем удостаивают юбилейной медали с сертификатом, о чем последний не преминул похвастаться в соцсетях", - добавил депутат.

Еще один скандал разразился в сентябре 2021 года на фоне суицида штангиста Альберта Линдера. Тогда тяжелоатлетическое сообщество Казахстана выступило с рядом заявлений о вопиющих нарушениях со стороны тренерского штаба Национальной сборной. По итогам разбирательства министр отстранила главного и старших тренеров сборной.

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"Однако 1 декабря 2021 года вице-премьер Тугжанов по ходатайству Федерации тяжелой атлетики отменил вышеуказанный приказ министра. Это решение вызвало непонимание в тренерском сообществе. Более того, обстоятельства гибели спортсмена также остаются под вопросом. Пока проблема коррупции в спорте будет замалчиваться, судьбы молодых перспективных ребят будут разрушаться, а казахстанский спорт так и будет "импортировать" готовых чужих легионеров, вместо того, чтобы растить своих чемпионов", - сказал он.

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