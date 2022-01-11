Токаев поручил усилить оснащенность силовых структур и армии

Фото: Министерство обороны РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента, где представил кандидатуру нового премьер-министра, выступил с большой речью и поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах, передает BaigeNews.kz.

"Хочу остановится на такой стратегической задаче как кардинальная реорганизация обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели - максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба", - сказал Токаев.

Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на нескольких приоритетах:

1) Внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Командованию силовых структур было поручено незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.

2) Укрепить количественно и качественно национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие, решить вопросы с транспортом и материально-техническим обеспечением. Увеличить численность подразделения специального назначения министерства внутренних дел и Нацгвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить специальными транспортными средствами, увеличить оплату труда сотрудникам спецподразделений всех силовых органов.

3) Повысить правовую защищенность полицейских, ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям.

4) Кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайшие сроки создать командование сил специальных операций.

5) Пересмотреть принципы организации и управления пограничной службы. Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны госграницы на оперативные методы работы.

6) Полностью перестроить деятельность сообщества включая внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку.

7) Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами, актуализировать алгоритмы действия госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию, наладить оперативную военно-техническую совместимость всех силовых структур.

8) Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей.

9) Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозным экстремистам. Не допускать его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.