Зарплата в 50 миллионов долларов: за кого мечтают выйти замуж казахстанки

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"Девочки, которые не могут выйти замуж — мечтательницы. У них замечтательный образ мужчины. Им кажется, чтобы заполучить его, им нужно поработать над собой. Она начинает себя "прокачивать" и это замечательно, но в этот момент планка мужчины опять поднимается. Затем планка так задирается, кажется, мужчина — это что-то невероятное. У одной клиентки был запрос, чтобы будущий муж зарабатывал 50 миллионов долларов в месяц. Он должен быть высокий, заниматься спортом, не иметь бывших жен и детей, с интеллектом. Как правило, это портрет, который они рисуют, потом рассыпается в реальности. Когда есть такой невероятный образ, очень сложно общаться с настоящим мужчиной, который имеет свои комплексы, страхи", — рассказала Венера Номад.По ее словам, институт брака изменился и есть самые разные формы взаимоотношений. Венера Номад отметила, что сейчас становятся популярными гостевые браки.
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