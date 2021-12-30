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Зарплата в 50 миллионов долларов: за кого мечтают выйти замуж казахстанки | BaigeNews.kz 30 декабря, 12:43
2964

Зарплата в 50 миллионов долларов: за кого мечтают выйти замуж казахстанки

Психолог и сексолог Венера Номад рассказала, за кого хотят выйти замуж казахстанки, передает BaigeNews.kz.

Венера Номад стала гостьей последнего в этом году выпуска проекта "20:21″.

По ее словам, женщины рисуют себе образ идеального мужчины, который затем рассыпается, когда речь идет о реальности.
"Девочки, которые не могут выйти замуж — мечтательницы. У них замечтательный образ мужчины. Им кажется, чтобы заполучить его, им нужно поработать над собой. Она начинает себя "прокачивать" и это замечательно, но в этот момент планка мужчины опять поднимается. Затем планка так задирается, кажется, мужчина — это что-то невероятное. У одной клиентки был запрос, чтобы будущий муж зарабатывал 50 миллионов долларов в месяц. Он должен быть высокий, заниматься спортом, не иметь бывших жен и детей, с интеллектом. Как правило, это портрет, который они рисуют, потом рассыпается в реальности. Когда есть такой невероятный образ, очень сложно общаться с настоящим мужчиной, который имеет свои комплексы, страхи", — рассказала Венера Номад.
По ее словам, институт брака изменился и есть самые разные формы взаимоотношений. Венера Номад отметила, что сейчас становятся популярными гостевые браки.

"Многие женщины сами инициируют гостевые браки. У меня есть несколько таких клиенток, которые пришли к выводу, что им так удобнее. В онлайн-браки я не верю, хотя у меня есть пара, которые живут так. У женщины, она живет в Казахстане — высокопоставленная должность, у него также должность за границей. Так они живут три года. У женщины вахтовая работа, поэтому она может поехать на месяц к нему, вернуться, опять поработать. Им позволяет и бюджет, и график", — сказала Венера Номад.


#семья #проект "20:21"
30 декабря, 12:43
2964
Журналист

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