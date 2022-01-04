Зарегистрирован первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом

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В Израиле зарегистрирован первый случай одновременного заболевания ковидом и гриппом, получивший название "флурона" (от английского слова "flu" - "грипп"). По сообщениям местных СМИ, пациентка - молодая беременная женщина со слабыми симптомами, пишет Euronews.

Министерство здравоохранения Израиля изучает этот беспрецедентный случай, чтобы выяснить, какие последствия для организма может иметь сочетание этих двух вирусов.

"У нее диагностировали грипп и коронавирус сразу после поступления. Оба теста оказались положительными, даже после того, как мы провели повторную проверку", - сказал директор гинекологического отделения больницы "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква Арнон Вижницер.

Он отметил, что эти заболевания вирусные и вызывают затрудненное дыхание, поскольку оба поражают верхние дыхательные пути.

Женщина, по информации издания, не была привита ни от COVID-19, ни от гриппа.

"На данный момент мы знаем о флуроне очень мало. Министерство здравоохранения Израиля изучает этот случай, чтобы выяснить, не вызывает ли сочетание двух вирусов более тяжелые заболевания", - говорится в публикации.