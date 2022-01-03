Стало известно, сколько казахстанцев заразилось COVID-19

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, больше всего новых случаев зафиксировано в городах Нур-Султан – 70 и Алматы – 74, а также в Карагандинской области – 47, передает BageNews.kz.

Помимо этого, в городе Шымкент – 17, в Акмолинской области – 42, в Актюбинской области – 5, в Алматинской области – 6, в Атырауской области – 12, в ВКО – 6, в Жамбылской области – 5, в ЗКО – 2, в Костанайской области – 7, в Кызылординской области – 4, в Мангистауской области – 3, в Павлодарской области – 33, в СКО – 33, в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 989 143 случая. Также за прошедшие сутки в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.