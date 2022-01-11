Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Заработал call-центр Агентства по регулированию и развитию финрынка
Заработал call-центр Агентства по регулированию и развитию финрынка | BaigeNews.kz 11 января, 01:37
1281
Фото: иллюстративное

Заработал call-центр Агентства по регулированию и развитию финрынка

В целях оперативного взаимодействия с гражданами и повышения доступности и полноты информации для населения о деятельности финансового регулятора, финансовых организаций, регулируемых субъектов и государственных услугах Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка 10 января 2022 года возобновил работу call-центр. Об этом информагентству BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждане могут обратиться в call-центр для получения консультаций по вопросам взаимодействия с финансовыми организациями, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, уточнения статуса ранее поступивших в Агентство обращений от граждан, получения консультаций о работе финансовых организаций.

Телефон call-центра: +7 (727) 237-10-00. График работы: с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

#режим ЧП #финансы #финансовый рынок
11 января, 01:37
1281
Журналист

Рекомендуем