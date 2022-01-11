Заработал call-центр Агентства по регулированию и развитию финрынка

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В целях оперативного взаимодействия с гражданами и повышения доступности и полноты информации для населения о деятельности финансового регулятора, финансовых организаций, регулируемых субъектов и государственных услугах Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка 10 января 2022 года возобновил работу call-центр. Об этом информагентству BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждане могут обратиться в call-центр для получения консультаций по вопросам взаимодействия с финансовыми организациями, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, уточнения статуса ранее поступивших в Агентство обращений от граждан, получения консультаций о работе финансовых организаций.

Телефон call-центра: +7 (727) 237-10-00. График работы: с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.