Запущены три дополнительных поезда из Алматы в Нур-Султан и Атырау

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Из Алматы в Нур-Султан и Атырау запустили дополнительные поезда, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".



В связи с возрастающим спросом со стороны населения АО "Пассажирские перевозки" запустило три дополнительных коммерческих поезда из Алматы в Нур-Султан и Атырау.

"Первый поезд №205/206 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан-1" отправился сегодня со станции Алматы-2 и прибудет завтра, 9 января, в 13:40. Обратно этот поезд отправится со станции Нур-Султан-1 завтра же в 16:20. Второй поезд №207/208 "Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы Жол" отправляется со станции Алматы-2 сегодня в 21:35, прибытие на следующий день в Нур-Султан в 12:12. Обратно в Алматы этот поезд отправится завтра, 9 января, в 21:20", - сообщил директор департамента по работе со СМИ АО НК "КТЖ" Кайсар Жумабайулы.

По его словам, третий поезд №211/212 сообщением "Алматы-2 – Атырау" отправляется со станции Алматы-2 сегодня в 22:10, прибытие 10 января в Атырау в 23:33. Обратно в Алматы этот поезд отправится 11 января в 3:00.

Ранее сообщалось, что 7 января по сети АО "НК "ҚТЖ" движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено. Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения.

Также удалось восстановить сервис покупки ж/д билеты через сайт и приложение Kaspi.kz без интернета.