Запущена петиция с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой

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В Сети запустили петицию с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой, передает BaigeNews.kz.
Граждане Казахстана создали петицию с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой - Рахманберди Торебекову. Петиция доступная по следующей ссылке.
Сегодня суд огласил приговор и назначил ему 25 лет лишения свободы.
Напомним, тело 19-летней девушки Аяжан Едиловой обнаружили 22 марта, за несколько дней до этого стало известно о пропаже девушки. Родственники убитой требовали смертной казни для подозреваемого в преступлении. Они же позднее рассказали подробности трагедии.
21 марта в 22:00 был установлен адрес подозреваемого - мужчины 1993 года рождения. При виде полиции подозреваемый попытался покончить жизнь самоубийством - ударил себя ножом в шею. Вызвали "скорую", мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Ему сделали операцию.
На одном из слушаний подсудимый заявил, что признает свою вину по статье "Убийство", но отрицает изнасилование.
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