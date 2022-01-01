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Запущена петиция с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой | BaigeNews.kz 1 января, 01:00
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Фото: из открытых источников

Запущена петиция с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой

В Сети запустили петицию с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой, передает BaigeNews.kz.

Граждане Казахстана создали петицию с требованием пожизненного заключения для убийцы Аяжан Едиловой - Рахманберди Торебекову. Петиция доступная по следующей ссылке.

Сегодня суд огласил приговор и назначил ему 25 лет лишения свободы.

Напомним, тело 19-летней девушки Аяжан Едиловой обнаружили 22 марта, за несколько дней до этого стало известно о пропаже девушки. Родственники убитой требовали смертной казни для подозреваемого в преступлении. Они же позднее рассказали подробности трагедии.

21 марта в 22:00 был установлен адрес подозреваемого - мужчины 1993 года рождения. При виде полиции подозреваемый попытался покончить жизнь самоубийством - ударил себя ножом в шею. Вызвали "скорую", мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Ему сделали операцию.

На одном из слушаний подсудимый заявил, что признает свою вину по статье "Убийство", но отрицает изнасилование.


#Общество #приговор #суд
1 января, 01:00
3262
Журналист

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