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В издании International Policy Digest вышла статья, посвящённая социально-экономическим и политическим реформам в Казахстане, инициированным Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.
Автор Джон Лайман начал статью с фразы, что "в Центральной Азии потенциально может родиться новая страна".
"5 июня жители Казахстана придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за 33 поправки к конституции страны. Каждое из изменений представляет собой заметные шаги по укреплению демократии и открытию политической системы в стране. Полномочия президента будут урезаны, полномочия парламента расширены, власть будет децентрализована как в региональном, так и в персональном плане с резким ограничением участия близких родственников политических деятелей в управлении страной. Это произошло после того, как общество выразило недовольство непотизмом в течение последних 30 лет после обретения Казахстаном независимости. Это отвечает ключевой озабоченности населения, поскольку гражданское общество также будет значительно усилено. Барьеры для входа новых политических партий будут снижены", — говорится в статье.
Авто также отмечает, что, внося поправки в Конституцию, страна делает шаг "в правильном направлении". По словам Джона Лаумана, первые опросы показывают, что реформы поддерживает большинство населения. То, что происходит сейчас в Казахстане, повлияет на остальные страны Центральной Азии, а западному миру "нужен стабильный Казахстан", независимый от своих соседей — России или Китая.
"По мере приближения референдума необходима однозначная и четкая международная поддержка. Очевидно, что в Казахстане еще многое предстоит улучшить. Но это начало, новое начало, и все признаки показывают, что у Касым-Жомарта Токаева есть реальное желание идти по пути более демократического, менее централизованного и более открытого отношения к западному миру. Будут опасения по поводу прав человека. Будут обвинения в обелении прошлых преступлений. Но такие проблемы могут быть решены только в новой политической среде и культуре. Достаточно ли 33 конституционных поправок, чтобы изменить ход истории в Казахстане? Впервые за долгое время решение принимает народ, и это само по себе является позитивным шагом", — заключил Джон Лайман.
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