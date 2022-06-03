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В издании International Policy Digest вышла статья, посвящённая социально-экономическим и политическим реформам в Казахстане, инициированным Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.

Автор Джон Лайман начал статью с фразы, что "в Центральной Азии потенциально может родиться новая страна".

"5 июня жители Казахстана придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за 33 поправки к конституции страны. Каждое из изменений представляет собой заметные шаги по укреплению демократии и открытию политической системы в стране. Полномочия президента будут урезаны, полномочия парламента расширены, власть будет децентрализована как в региональном, так и в персональном плане с резким ограничением участия близких родственников политических деятелей в управлении страной. Это произошло после того, как общество выразило недовольство непотизмом в течение последних 30 лет после обретения Казахстаном независимости. Это отвечает ключевой озабоченности населения, поскольку гражданское общество также будет значительно усилено. Барьеры для входа новых политических партий будут снижены", — говорится в статье.

Авто также отмечает, что, внося поправки в Конституцию, страна делает шаг "в правильном направлении". По словам Джона Лаумана, первые опросы показывают, что реформы поддерживает большинство населения. То, что происходит сейчас в Казахстане, повлияет на остальные страны Центральной Азии, а западному миру "нужен стабильный Казахстан", независимый от своих соседей — России или Китая.