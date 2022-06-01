Заморозки ожидаются на севере Казахстана

Фото: pexels.com

Прогнозом погоды на 2-4 апреля поделились синоптики. По их информации, на севере Казахстана ожидаются заморозки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что очередное похолодание ожидает жителей северного региона. Они почувствуют ощутимое понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы в северных областях заморозки до двух градусов.

Даже южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона, хотя заморозки здесь не ожидаются. Тем не менее, столбики термометров опустятся днём до 18-23 градусов тепла.