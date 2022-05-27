Заморозки и сильные дожди ожидают казахстанцев в выходные

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В предстоящие выходные на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 28 по 30 мая ожидаются дожди с грозами: 28 мая на севере, в центре, юге, юго-востоке – сильные дожди, шквал, град. В ночные часы на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. К началу следующей недели на большей части Казахстана ожидается повышение дневных температур воздуха: на западе, северо-западе республики до 25-30, на юге - 33 тепла, на севере – до 23-28, в центре – до 25-30.