Заморозки и сильные дожди ожидают казахстанцев

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Прогнозом погоды по Казахстану на 24-26 мая поделились в РГП "Казгидромет". Ожидаются заморозки и сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве областей Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, с грозами и усилением ветра. Также возможно выпадение града, а 26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди.

Ближе к 26 мая на западе страны ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха. Ночью и утром 24 мая в центре, на востоке, 26 мая на западе на поверхности почвы возможны заморозки до двух градусов.