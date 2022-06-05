Заморозки и грозы прогнозируют в Казахстане

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в Нур-Султане и 11 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.



В столице ночью 5 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Акмолинской области - сильный дождь, на севере - на поверхности почвы заморозки 2 градуса, туман. Ночью на востоке, днем на юго-западе региона прогремит гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере и востоке Актюбинской области будет гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 метров в секунду.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области также ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный с порывами до 25 метров в секунду.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области пройдёт сильный дождь. Днём на юге, севере и в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области прогремит гроза.

Ночью на севере, востоке, днём на западе Карагандинской области тоже будут слышны раскаты грома. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, юго-западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на западе региона - сильный дождь, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 23 метра в секунду. На востоке области на поверхности почвы заморозки - 2 градуса.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области пройдёт сильный дождь, на севере - заморозки на поверхности почвы, на юге - гроза, град. Ветер северо-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На севере Туркестанской области синоптики прогнозируют пыльную бурю, ветер 15-20 метров в секунду.