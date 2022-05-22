Заморозки, ливни и град обещают синоптики 22 мая в Казахстане

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О заморозках и грозах предупредили синоптики жителей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

22 мая в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. В столице порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. На юге, западе и востоке Акмолинской области - 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области тоже прогремит гроза. Ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Алматы, горных и предгорных районах Алматинской области днем пройдёт сильный дождь. Ветер при грозе 18-23 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.

На севере, западе и в центре Атырауской области будет гроза, ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Град, грозу и усиление ветра обещают синоптики на севере, западе и юге Восточно-Казахстанской области. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на северо-востоке - град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской и Костанайской областях будет дуть ветер западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Ночью на севере и западе Костанайской области на поверхности почвы возможны заморозки - 2 градуса.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, ночью на востоке - гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере и востоке Мангистауской области пройдёт сильный дождь, прогремит гроза. Днем на западе, юге региона - пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы до 25 метров в секунду.

В северной половине Павлодарской области ожидается гроза, на западе - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на большей части области 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют дождь, на юге, западе и севере - грозу, шквал, град. Ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Туркестанской области прольётся сильный дождь, возможен град, шквал, порывы ветра до 25 метров в секунду. На большей части области будет гроза.