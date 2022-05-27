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Замакима Тюлькубасского района подозревают в получении взятки в четыре миллиона тенге | BaigeNews.kz 27 мая, 18:44
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Фото: inform.kz

Замакима Тюлькубасского района подозревают в получении взятки в четыре миллиона тенге

Заместителя акима Тюлькубасского района Туркестанской области подозревают в получении взятки. Об этом сообщила Антикоррупционная служба РК, передаёт BaigeNews.kz.

Антикоррупционная служба Туркестанской области начала досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района. Это связано с получением через пособника взятки в четыре миллиона тенге от директора строительной компании — за содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции Туркестана.
#акимат #взятка #Туркестанская область #госслужащие #Антикоррупционная служба
27 мая, 18:44
3401
Журналист

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