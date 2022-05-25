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Ранее арестованный замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов вышел на работу | BaigeNews.kz 25 мая, 10:21
3439
Фото: inform.kz

Ранее арестованный замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов вышел на работу

Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.

Сообщается, что Галымжан Ниязов вышел на работу 24 мая.

Напомним, 4 февраля 2022 года АФМ подтвердил задержание заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Позднее суд Мангистауской области сообщил о переводе Ниязова под домашний арест до 24 марта 2022 года.

#чиновники #АФМ #суд #расследование
25 мая, 10:21
3439
Журналист

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