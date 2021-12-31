Токаев подписал закон по вопросам залоговой политики банков

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Закон регулирует отношения между банками и задолжниками. Банки и судебные исполнители, согласно новому закону, должны будут предоставлять должнику возможность самостоятельно продавать заложенное жилище. Также при остатке долга менее 15% от стоимости залогового жилища, оно не сможет быть взыскано.
Согласно закону заслушивать акимов областей, городов республиканского значения, столицы будут и по бюджетным кредитам, которые так же, как и целевые трансферты, выделяются из республиканского бюджета.
Для повышения сохранности активов Национального фонда при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по инфляции будет определяться, исходя из конкретного значения целевого ориентира.
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