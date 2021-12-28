Закрыты дороги, тысячи человек без света – на западе Казахстана бушует метель

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях борются с последствиями сильнейшего бурана и осадков, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на телеканал «КТК».
Ситуация меняется ежечасно: загородные трассы то открывают для автомобилей, то снова закрывают из-за практически нулевой видимости и гололёда.
«В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Актюбинской области просит всех жителей воздержаться от дальних поездок и не покидать свои населенные пункты», - прокомментировал инспектор УМПС ДП Актюбинской области Данияр Кенжебай.
В самом Актобе в авральном режиме работают коммунальщики. Ещё вчера в городе практически не было снега, а за ночь намело больше 12 сантиметров.
Сложная ситуация в Западно-Казахстанской области. Круглосуточно работают и спасатели, и дорожные службы, и энергетики. Сильнейший ураган сорвал часть кровли с пятиэтажного дома, а тысячи жителей по всему региону оставил без света.
Из-за остановки турбин были даже прекращены добыча и экспорт нефти на Карачаганакском месторождении.
Энергетики обещают наладить работу электросетей в ближайшее время. Ночью спасатели вызволили из снежного плена больше 20 автомобилей, спасли 33 человека, в том числе детей. Синоптики подсчитали, что за выходные выпала месячная норма осадков. Весь день в областном центре дорожные службы пытались расчистить хотя бы центральные улицы и тротуары. Для того привлекли 250 человек. Но и их не хватало.
«У нас есть проблемы с водителями, с квалифицированными водителями. Например, мы, как вы в курсе, в этом году приобрели очень много спецтехники, такие как «луноход». И сейчас у нас, скажем, ночью они должны интенсивно работать; на улицу только вышли четыре «лунохода», а две техники у нас просто стояли, потому что не было водителей», - рассказал начальник отдела ЖКХ акимата города Уральск Жандос Дуйсенгалиев.