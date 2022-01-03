Президент РК подписал закон о развитии конкуренции

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В рамках закона внедряется секторальный анализ для установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Законодательные поправки призваны создать равные условия для бизнеса и исключить барьеры, препятствующие развитию конкуренции.

Новеллами нового закона внедряется секторальный анализ для установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде. Кроме того, законодательно закрепляется перечень оснований для выделения государственных заданий, а также методики их рассмотрения антимонопольным органом.

Документ предусматривает значительное сужение функции оператора Центра ЖКХ, который отвечает за модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сенаторы поддержали ключевые нормы законопроекта и внесли поправку об исключении требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей при создании субъектов квазигосударственного сектора и расширении их деятельности.