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Захвативший военный КамАЗ мужчина задержан в Алматы 11 января, 13:46
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Захвативший военный КамАЗ мужчина задержан в Алматы

В Алматы задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Им оказался 27-летний житель Экибастуза. Установлено, что фигурант также имеет причастность к фаткам мародерства.

Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне "Ожет". У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародерства.

Еще несколько огнестрельных оружий, добытых преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у трех злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок "Ata-arms", "Remington-700″ и "Sauer-202″ с боеприпасами. Подозреваемые взяты под стражу.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #преступность
11 января, 13:46
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Журналист

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