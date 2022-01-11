Захвативший военный КамАЗ мужчина задержан в Алматы
В Алматы задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Им оказался 27-летний житель Экибастуза. Установлено, что фигурант также имеет причастность к фаткам мародерства.
Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне "Ожет". У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародерства.
Еще несколько огнестрельных оружий, добытых преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у трех злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок "Ata-arms", "Remington-700″ и "Sauer-202″ с боеприпасами. Подозреваемые взяты под стражу.