Задолжавшего более миллиона тенге алиментщика задержали в Алматы

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Злостный неплательщик был пойман патрульным экипажем на пересечении улиц Тлендиева и Рыскулова.
Водитель автомашины Chevrolet находился в розыске за большую задолженность по алиментам.
При задержании мужчина отказался предоставлять полицейским и судоисполнителям какие-либо документы и выразил недовольство действиями стражей порядка.
Разбирательства закончились тем, что у должника опечатали машину и водворили на специализированную штрафную стоянку. Там авто будет находиться до полного погашения неплательщиком задолженности по алиментам.
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