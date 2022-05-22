Задолжавшего более миллиона тенге алиментщика задержали в Алматы

В Алматы задержан мужчина, задолжавший своим детям алименты на сумму свыше одного миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Злостный неплательщик был пойман патрульным экипажем на пересечении улиц Тлендиева и Рыскулова.

Водитель автомашины Chevrolet находился в розыске за большую задолженность по алиментам.



При задержании мужчина отказался предоставлять полицейским и судоисполнителям какие-либо документы и выразил недовольство действиями стражей порядка.

Разбирательства закончились тем, что у должника опечатали машину и водворили на специализированную штрафную стоянку. Там авто будет находиться до полного погашения неплательщиком задолженности по алиментам.