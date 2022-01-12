Задержаны участники штурма здания департамента полиции в Алматы

В ходе проведения оперативных и специальных мероприятий задержаны подозреваемые в нападении 6 января на административные здания департамента полиции города Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Как свидетельствуют данные с видеокамер, а также показания некоторых участников штурма, он был четко спланирован и организован. Его реализовали хорошо подготовленные, вооруженные боевики в военной экипировке.

"Я ехал по Толе-би угол улицы Брусиловского. Передо мной вышла толпа людей, они остановили мою машину. Заставили снять госномера и положили в багажник. Приказали ехать мне вместе с народом. Угрожали, что побьют меня и повредят мне мою машину. Ходил я по площади и снимал видео на телефон. В драках и стрельбе не участвовал, потом все поехали к ДВД. Пришли около 25-30 человек, бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи и на казахском не говорили. Общались только на своем языке, говорили про шахидов и с криками "Аллаху Акбар!" начали стрельбу", - рассказал один из участников противоправных действий.

По его словам, у них были разные автоматы и гранаты.