Задержаны участники штурма на здание департамента полиции Алматы

Из незаконного оборота изъято 18 единиц огнестрельного оружия и 314 боеприпасов к ним.
Нападение на Департамент полиции в Алматы было четко спланировано. Нападавшие имели специальную подготовку и экипировку, заявили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает "Хабар 24"
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По данным официального представителя, это подтверждает видео, оказавшееся в распоряжении следственных органов.
"Из незаконного оборота изъято 18 единиц огнестрельного оружия и 314 боеприпасов к ним. В числе задержанных есть активные участники штурма на здание ДП Алматы в ночь на 6 января. Призываем граждан сохранять спокойствие", - рассказала официальный представитель Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом Салтанат Азирбек.
По ее словам, всего с начала антитеррористической операции удалось задержать 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародерства и других преступлений.
От бандитских группировок удалось зачистить несколько объектов. В их числе - резиденция президента, акимат, площадь республики, микрорайон Думан, жилой массив, прилегающий к торговому центру "Кар Сити", а также Ауэзовский и Наурызбайский районы.