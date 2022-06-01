Ограбившие при беспорядках ломбард задержаны в Кызылорде

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В Кызылорде задержаны ограбившие в ходе массовых беспорядков ломбард. Об этом на брифинге о ходе расследования январских событий сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передаёт BaigeNews.kz.

"В Кызылорде задержаны четверо местных жителей, которые в ходе массовых беспорядков из помещения ТОО "М-Ломбард" похитили ювелирные изделия на сумму более 300 миллионов тенге. В ходе расследования по месту жительства подозреваемых изъято 202 наименования ювелирных изделий, которые возвращены потерпевшему. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу, расследование завершено", - сообщил он.

По словам спикера, на сегодня по уголовным делам изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 342,1 миллиона тенге.

По тем фактам, где установлены подозреваемые лица и изъято похищенное имущество, с обвинительным актом в суд направлено уже 315 уголовных дел в отношении 507 лиц. Большая часть из них, или 224 дела, направлены в суд по городу Алматы, по Алматинской области – 53 и по Жамбылской области - 12 уголовных дел.