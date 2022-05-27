Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Задержание в Талдыкоргане полицейских прокомментировали в Антикоре
Задержание в Талдыкоргане полицейских прокомментировали в Антикоре | BaigeNews.kz 27 мая, 17:40
5816

Задержание в Талдыкоргане полицейских прокомментировали в Антикоре

Антикоррупционная служба прокомментировала информацию о задержании в Талдыкоргане двух сотрудников дорожной полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о задержании и видео опубликовала в Instagram-паблике angry_taldyk журналист из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова.


"Сотрудников дорожной полиции, которые вчера помогли задержать водителя секретаря маслихата Алматинской области с подложными номерами, сегодня задержали борцы с коррупцией", - написала Дуйсенова, предположив, что задержание полицейских является местью.

Остановленный в Талдыкоргане водитель служебного автомобиля марки KIA с подложными автономерами получит административное наказание, заверили в ДП области.

В Антикоре подтвердили факт задержания двух сотрудников дорожной полиции Алматинской области.

"Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности секретаря маслихата. От лица Антикоррупционной службы сообщаем, что данные факты между собой никак не взаимосвязаны. Просим общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - сообщили в Антикоре.
#задержание #Антикоррупционная служба #полицейский
27 мая, 17:40
5816
Журналист

Рекомендуем