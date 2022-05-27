Задержание в Талдыкоргане полицейских прокомментировали в Антикоре

Антикоррупционная служба прокомментировала информацию о задержании в Талдыкоргане двух сотрудников дорожной полиции, передаёт BaigeNews.kz
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Информацию о задержании
и видео опубликовала в Instagram-паблике angry_taldyk журналист из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова.
"Сотрудников дорожной полиции, которые вчера помогли задержать водителя секретаря маслихата Алматинской области с подложными номерами, сегодня задержали борцы с коррупцией", - написала Дуйсенова, предположив, что задержание полицейских является местью.
Остановленный в Талдыкоргане водитель служебного автомобиля марки KIA с подложными автономерами получит
административное наказание, заверили в ДП области.
В Антикоре подтвердили факт задержания двух сотрудников дорожной полиции Алматинской области.
"Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности секретаря маслихата. От лица Антикоррупционной службы сообщаем, что данные факты между собой никак не взаимосвязаны. Просим общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - сообщили в Антикоре.