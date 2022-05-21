Задержан лжесотрудник Антикора, который требовал землю на побережье Каспия

Задержан лжесотрудник антикоррупционной службы, который требовал у должностных лиц акимата Актау выдать ему земельный участок на побережье Каспия, передаёт BaigeNews.kz
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"19 мая текущего года Агентством по противодействию коррупции изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения, который представившись сотрудником антикоррупционной службы требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов. Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. В этот же день подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания департамента полиции Актау", - сообщили в Антикоре.
Согласно имеющимся данным, Каримов мог совершать аналогичные преступления и ранее.
В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в антикоррупционную службу по телефонным номерам: 1424, +7-778-783-93-01.