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Задержан лжесотрудник Антикора, который требовал землю на побережье Каспия | BaigeNews.kz 21 мая, 15:29
6253

Задержан лжесотрудник Антикора, который требовал землю на побережье Каспия

Задержан лжесотрудник антикоррупционной службы, который требовал у должностных лиц акимата Актау выдать ему земельный участок на побережье Каспия, передаёт BaigeNews.kz.

"19 мая текущего года Агентством по противодействию коррупции изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения, который представившись сотрудником антикоррупционной службы требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов. Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. В этот же день подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания департамента полиции Актау", - сообщили в Антикоре.

Согласно имеющимся данным, Каримов мог совершать аналогичные преступления и ранее.

В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в антикоррупционную службу по телефонным номерам: 1424, +7-778-783-93-01.
#Антикоррупционная служба #Актау
21 мая, 15:29
6253
Журналист

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