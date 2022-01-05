Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене

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Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передает BaigeNews.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.

Сообщается, что задержаны директор Казахского газоперерабатывающего завода и руководитель электронной торговой площадки для реализации сжиженного газа. Основанием для расследования и задержания послужило необоснованное завышение цен на газ.

Кроме того, прочие сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, Казахский газоперерабатывающий завод обеспечивает сжиженным газом значительную часть страны – в частности Мангистаускую область. В июне 2021 года Касым-Жомарт Токаев отмечал, что оборудование завода изношено на 90 процентов, несмотря на рост потребления газа по стране более чем в два раза.