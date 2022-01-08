Задержан бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов

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Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова задержали. Об этом сообщается на сайте КНБ, передает BaigeNews.kz.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", - говорится в сообщении.

В КНБ добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.56-летний Карим Масимов является уроженцем Нур-Султана. Возглавлял КНБ РК с сентября 2016 года. Дважды был премьер-министром Казахстана (2007-2012, 2014-2016 годы), был руководителем Администрации Президента РК (2012-2014 годах).



