Задержан бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов

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Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова задержали. Об этом сообщается на сайте КНБ, передает BaigeNews.kz.
В КНБ добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", - говорится в сообщении.
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