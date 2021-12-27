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Заболеваемость коронавирусом пошла на спад в Казахстане | BaigeNews.kz 27 декабря, 08:13
1998
Фото: freepik.com

Заболеваемость коронавирусом пошла на спад в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Напомним, 26 декабря МВК регистрировала 399 заболевших за сутки.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 65, Алматы - 41, Шымкент - 3, Акмолинская область - 48, Алматинская область - 10, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 12, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 51, Костанайская область - 17, Кызылординская область - 2, Павлодарская область - 44, Северо-Казахстанская область - 35, Туркестанская область - 1.

Всего в Казахстане выявили 986 199 заболевших.


#пандемия коронавируса #статистика #МВК
27 декабря, 08:13
1998
Журналист

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