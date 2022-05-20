За вымогательство денег у казахстанского бизнесмена задержали члена ОПГ в Бишкеке

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В Бишкеке за вымогательство денег задержали члена ОПГ, передаёт 24.kg со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

По данным ведомства, 20 марта несколько членов ОПГ угрожали предпринимателю из Казахстана и заставили переформить его машину Mercedes-Benz. После продолжали вымогать 20 тысяч долларов.

Сотрудники ГКНБ с поличным во время получения денег 300 тысяч сомов (более 1,5 миллиона тенге) задержали одного члена ОПГ. Возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" УК КР. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания ГКНБ.

Ранее в одном из кафе Алматы спецназ задержал мужчину, вымогавшего 260 тысяч долларов у бизнесмена. Он требовал от предпринимателя 260 тысяч долларов, угрожая расправиться с ним в случае отказа.