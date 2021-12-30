За сутки в Казахстане выявили 440 заболевших коронавирусом

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За прошедшие сутки в Казахстане выявили 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 85, Алматы - 62, Шымкент - 11, Акмолинская область - 34, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 10, Атырауская область - 18, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 6, Западно-Казахстанская область - 11, Карагандинская область - 58, Костанайская область - 33, Кызылординская область - 4, Павлодарская область - 44, Северо-Казахстанская область - 41, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 987 386 заболевших.
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