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За сутки в Казахстане выявили 440 заболевших коронавирусом | BaigeNews.kz 30 декабря, 08:18
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Фото: freepik.com

За сутки в Казахстане выявили 440 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 85, Алматы - 62, Шымкент - 11, Акмолинская область - 34, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 10, Атырауская область - 18, Восточно-Казахстанская область - 14, Жамбылская область - 6, Западно-Казахстанская область - 11, Карагандинская область - 58, Костанайская область - 33, Кызылординская область - 4, Павлодарская область - 44, Северо-Казахстанская область - 41, Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 987 386 заболевших.


#пандемия коронавируса #статистика #МВК #Минздрав
30 декабря, 08:18
1943
Журналист

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