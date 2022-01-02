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За сутки у 457 человек выявили коронавирус в Казахстане | BaigeNews.kz 2 января, 08:29
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Фото: иллюстративное

За сутки у 457 человек выявили коронавирус в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 84

город Алматы – 87

город Шымкент – 35

Акмолинская область – 40

Актюбинская область – 5

Алматинская область – 19

Атырауская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 14

Жамбылская область – 6

Западно-Казахстанская область – 3

Карагандинская область – 49

Костанайская область – 24

Кызылординская область – 3

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 31

Северо-Казахстанская область – 37

Туркестанская область – 8

Всего в стране выявлено 988770 заболевших.


#пандемия коронавируса #коронавирус #Береги ближнего #новости Казахстана
2 января, 08:29
2945
Журналист

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