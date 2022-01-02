За сутки у 457 человек выявили коронавирус в Казахстане

Лента новостей
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 84
город Алматы – 87
город Шымкент – 35
Акмолинская область – 40
Актюбинская область – 5
Алматинская область – 19
Атырауская область – 10
Восточно-Казахстанская область – 14
Жамбылская область – 6
Западно-Казахстанская область – 3
Карагандинская область – 49
Костанайская область – 24
Кызылординская область – 3
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 31
Северо-Казахстанская область – 37
Туркестанская область – 8
Всего в стране выявлено 988770 заболевших.
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