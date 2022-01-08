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Статистику по коронавирусу обновили в Минздраве | BaigeNews.kz 8 января, 12:09
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Фото: flickr.com

Статистику по коронавирусу обновили в Минздраве

Министерство здравоохранения РК обновило статистику по COVID-19, передает BaigeNews.kz.

Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1 510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

  • Нур-Султан - 798;
  • Алматы - 196;
  • Шымкент - 118;
  • Акмолинская область - 35;
  • Актюбинская область - 47;
  • Алматинская область - 16;
  • Атырауская область - 30;
  • Восточно-Казахстанская область - 14;
  • Жамбылская область - 18;
  • Западно-Казахстанская область - 25;
  • Карагандинская область - 44;
  • Костанайская область - 28;
  • Кызылординская область - 23;
  • Мангистауская область - 25;
  • Павлодарская область - 40;
  • Северо-Казахстанская область - 23;
  • Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 993 406 заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 466 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

  • Нур-Султан - 101;
  • Шымкент - 20;
  • Акмолинская область - 49;
  • Алматинская область - 10;
  • Атырауская область - 14;
  • Восточно-Казахстанская область - 26;
  • Карагандинская область - 62;
  • Костанайская область - 19;
  • Кызылординская область - 6;
  • Павлодарская область - 65;
  • Северо-Казахстанская область - 86;
  • Туркестанская область - 8.
Итого c начала пандемии коронавирусом переболело 963 234 человека.
#коронавирус #пандемия коронавируса
8 января, 12:09
1367
Журналист

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