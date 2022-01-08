Статистику по коронавирусу обновили в Минздраве

Министерство здравоохранения РК обновило статистику по COVID-19, передает BaigeNews.kz.
Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1 510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 798;
- Алматы - 196;
- Шымкент - 118;
- Акмолинская область - 35;
- Актюбинская область - 47;
- Алматинская область - 16;
- Атырауская область - 30;
- Восточно-Казахстанская область - 14;
- Жамбылская область - 18;
- Западно-Казахстанская область - 25;
- Карагандинская область - 44;
- Костанайская область - 28;
- Кызылординская область - 23;
- Мангистауская область - 25;
- Павлодарская область - 40;
- Северо-Казахстанская область - 23;
- Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлено 993 406 заболевших.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 466 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 101;
- Шымкент - 20;
- Акмолинская область - 49;
- Алматинская область - 10;
- Атырауская область - 14;
- Восточно-Казахстанская область - 26;
- Карагандинская область - 62;
- Костанайская область - 19;
- Кызылординская область - 6;
- Павлодарская область - 65;
- Северо-Казахстанская область - 86;
- Туркестанская область - 8.
Итого c начала пандемии коронавирусом переболело 963 234 человека.