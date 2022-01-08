Статистику по коронавирусу обновили в Минздраве

Фото: flickr.com

Министерство здравоохранения РК обновило статистику по COVID-19, передает BaigeNews.kz.

Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1 510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:



Нур-Султан - 798;

Алматы - 196;

Шымкент - 118;

Акмолинская область - 35;

Актюбинская область - 47;

Алматинская область - 16;

Атырауская область - 30;

Восточно-Казахстанская область - 14;

Жамбылская область - 18;

Западно-Казахстанская область - 25;

Карагандинская область - 44;

Костанайская область - 28;

Кызылординская область - 23;

Мангистауская область - 25;

Павлодарская область - 40;

Северо-Казахстанская область - 23;

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 993 406 заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 466 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 101;

Шымкент - 20;

Акмолинская область - 49;

Алматинская область - 10;

Атырауская область - 14;

Восточно-Казахстанская область - 26;

Карагандинская область - 62;

Костанайская область - 19;

Кызылординская область - 6;

Павлодарская область - 65;

Северо-Казахстанская область - 86;

Туркестанская область - 8.

Итого c начала пандемии коронавирусом переболело 963 234 человека.