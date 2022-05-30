За месяц в четыре раза увеличился объём переводов из России в Казахстан

В апреле 2022 года объём денежных переводов из-за рубежа в Казахстан резко увеличился, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Telegram-канал
Первого кредитного бюро (ПКБ).
По данным Нацбанка РК, в апреле общий объём переведённых через системы денежных переводов (СДП) средств составил 103,6 миллиарда тенге. Это максимальное значение по крайней мере с начала 2017 года. По сравнению с мартом объём отправленных средств вырос на 27,7 процента или 22,4 миллиарда тенге, по сравнению с апрелем 2021 года – на 21,9 процента или 18,6 миллиарда тенге.
Если объём отправленных переводов за границу стабильно растёт, то вот резкий рост объёма полученных из-за рубежа средств удивляет, пишут аналитики ПКБ. По их данным, в апреле через СДП в Казахстан пришло около 52,5 миллиарда тенге, что является рекордным показателем. Для сравнения: за весь первый квартал 2022 года показатель составил 57,2 миллиарда тенге.
"В первую очередь обращает на себя четырёхкратный рост переводов из России – с 4,6 миллиарда тенге в марте до 18,3 миллиарда тенге в апреле. Это максимальный объем с июля 2018 года. За предыдущие полгода (с октября 2021-го по март 2022 года) из России через СДП пришло 18,8 миллиарда тенге. А тут практически столько же за один месяц", - отмечают аналитики ПКБ.
Немногим менее бурный рост переводов отмечается и из США: 8,3 миллиарда тенге в апреле против 3,7 миллиарда тенге в марте. Нынешний показатель – абсолютный рекорд. Как и в случае с переводами и из ещё одной страны – Германии: 3,3 миллиарда тенге, что на 76 процентов больше, чем в марте и в два раза больше, чем в апреле 2021 года.
Как никогда много средств пришло из Турции (1,9 миллиарда тенге), ОАЭ (475,1 миллиона тенге) и Франции (478,3 миллиона тенге). Объём переводов из Кореи (5,9 миллиарда тенге) оказался на максимуме с августа 2019 года. Рекордным оказался и объём средств, отправленных в Казахстан из Кыргызстана (почти пять миллиардов тенге).
Что касается отправленных из Казахстана денег, то увеличение объёмов переводов в апреле отмечается практически по всем основным направлениям. Исключение – Кыргызстан, куда в апреле ушло 9,9 миллиарда тенге (в марте – 16,1 миллиарда тенге).
Наибольший объём переводов ушел в Турцию – 25,7 миллиарда тенге (месяц назад – 24,2 миллиарда тенге). На втором месте – Узбекистан (рост с мартовских 15,7 миллиарда до 24,1 миллиарда тенге; рост переводов имеет сезонный характер), на третьем – Россия (рост с 12,6 миллиарда до 16,9 миллиарда тенге).
Резкий рост переводов отмечается в страны Кавказа. В Грузию объём отправленных средств вырос за месяц в 2,5 раза (до 9,6 миллиарда тенге); в Армению – в 6,6 раз (до 4,2 миллиарда тенге); в Азербайджан – на 23,4 процента (до 1,6 миллиарда тенге).