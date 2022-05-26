За месяц акции "Балаға лайық" нарушения выявили в 110 школах Казахстана

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За месяц акции "Балаға лайық" в комитет по охране прав детей МОН РК поступило более 1000 сообщений с информацией о несоответствиях в 110 объектах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В большинстве жалобы касаются состояния санитарных узлов в школах, а именно — отсутствие гигиенических средств, перегородок, неисправность дверей в туалетных кабинках и прочее. В трёх обращениях говорилось о надворных школьных туалетах. Нужно добавить, что школьники и родители высылали фото и видео образцовых санузлов и столовых.

"Завершён первый этап акции. Для активизации работы были проведены зум-встречи с управлениями образования всех регионов, детскими представительствами. В организациях образования были распространены буклеты с QR-кодами мессенджеров, куда желающие направляли фото и видео санузлов и столовых. Школьники и родители приняли активное участие в акции. Все жалобы на состояние школьных санитарных узлов и столовых направлены в акиматы, поскольку финансирование школ находится в их ведении. Им дано время для устранения недочётов и замечаний, выявленных в ходе акции. Они должны провести работу над ошибками до 1 сентября, то есть до начала нового учебного года. После того, как акиматами будут устранены недочеты, в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до и после", — рассказал председатель комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев.

Второй этап акции стартует в начале нового учебного года.

Напомним, республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых "Балаға лайық" запустил комитет по охране прав детей МОН РК месяц назад. Акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и направлена на выявление организаций образования, где нет теплых туалетов, и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.