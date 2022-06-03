За информацию о Нурлане Масимове объявили вознаграждение

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За информацию о местонахождении Нурлана Масимова объявили вознаграждение, сообщает BaigeNews.kz.
"За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается Нурлан Мырзаханович Масимов, 1973 года рождения. При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по указанным телефонам Агентства: кол-центр 1424 +7 (7172) 909 260 +7 (727) 278 7300 +7 (707) 978 0808. За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4000 МРП. Конфиденциальность гарантируется", - отмечается в публикации Антикора.
Напомним, бывшего полицейского разыскивают за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
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