За год отремонтировали свыше ста улиц Нур-Султана

Фото: акимат Нур-Султана

За 2021 год в Нур-Султане отремонтировано 107 улиц общей протяженностью 46 километров. Каков срок службы дорожных покрытий, и как устраняют недочеты подрядчиков и улучшают технологии, рассказали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На сегодняшний день транспортная система города состоит из 1 129 улиц общей протяженностью 868,3 км. Из них 88,4% (767,7 км) дорог с асфальтобетонным покрытием и 11,59% (100,62 км) автодорог без твердого покрытия.

В управлении транспорта отметили, что на территории города количество автодорог без твердого покрытия снизилось на 2,8%, в связи с проведенными ремонтными работами. В 2021 году в Нур-Султане отремонтировали 46 км дорог на 107 улицах, в том числе 31 центральной улице, 60 улиц в десяти жилых массивах и 16 подъездных путей к социальным объектам. В одном только жилом массиве Юго-Восток провели ремонт 14 улиц. Такое же количество было отремонтировано в Коктал-1.

"Ремонт улично-дорожной сети делится на текущий, средний и капитальный. По словам специалистов, текущий ремонт производится круглый год, так как при выполнении работ могут применятся инертные материалы такие как щебень, дресва и т.д. Средний ремонт начинается при наступлении благоприятных погодных условий: согласно требованиям строительных норм и правил, при температуре окружающей среды не менее +5 градусов. Капитальный ремонт дорог можно начинать в более ранний срок, но с подготовительных работ, заготовок дорожно-строительных материалов, устройством железобетонных изделий", — рассказал и.о. руководителя отдела строительства и ремонта дорог столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ербол Ескендиров.

С его слов, срок службы дорожных покрытий после среднего ремонта варьируется от 4 до 6 лет, из них 3 года гарантии дает подрядная организация. При выявлении дефектов в течение гарантийного периода подрядная организация устраняет дефекты за свой счет.

"На каждый проект заключается договор с компанией, осуществляющей технический надзор и технологическое сопровождение за ходом работ по строительству и ремонту дорог. Также заключается договор на оказание услуг по проведению экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании улиц с Национальным центром качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог. При выявлении каких-либо замечаний подрядную организацию ставят в известность. После чего организация уведомляет о принятых мерах", — пояснил Ескендиров.

В целом работы по ремонту дорожных покрытий начинаются с определения участка, где есть дефект, затем проводят фрезерование, продувку, чистку покрытия от пыли и грязи, розлив битумной эмульсии и укладка асфальтобетонных смесей.

В ведомстве уточнили, что при изготовлении асфальтобетонной смеси используется более 99,9% материалов отечественного производства, а это: инертные материалы, нефтяные продукции, минеральный порошок и только 0,001% адгезионных добавок, привозимых из-за рубежа.

При этом для улучшения качества покрытия и стойкости к погодным изменениям, применяются новые технологии, как модифицированные присадки в битум для улучшения физических характеристик, которые прошли испытание специалистами АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" и одобрены МИИР РК.