Юбилейная выставка художника Бурдесбекова открылась в столице

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В Национальном музее РК состоялось открытие персональной юбилейной выставки "Поэзия цвета", посвященной 60-летию Бакытнура Бурдесбекова, передаёт BaigeNews.kz.
Бакытнур Бурдесбеков – лауреат золотой медали в трех номинациях международного конкурса "Арт-экспо 2011", прошедшего в Нью-Йорке. Он участник многих республиканских и международных художественных выставок, член Союза художников и Союза дизайнеров Республики Казахстан. Художник работает в самых разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, а также он создает тематические картины исторического и бытового характера. Особое место в его произведениях занимают женские портреты, раскрывающие тонкость и нежность восточной женщины.
Бурдесбеков родился в 1962 году в селе Карасаз Алматинской области. Это живописная местность, которой автор также посвятил многие из своих работ. В 1981 году он окончил Алматинское художественное училище имени Гоголя. В 1989 году продолжил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. С 1992 года стал членом Союза художников РК, а с 2005 – членом Союза дизайнеров РК.
"В первой части экспозиции расположены работы художника, изображающим пейзаж. Это классические пейзажи родного края автора, природы Казахстана. Здесь можно увидеть изображение джайляу в самую середину лета, а также горные вершины. На некоторых из работ мазки неоновыми красками, которые добавляют яркости каждой такой работе", - рассказала экскурсовод Нацмузея Анна Ткаченко.
На этой картине изображён Щучинск, это пейзаж, в котором мы видим жилой посёлок. Здесь дома окрашены в очень яркие, сочные краски. Это стало одним из характерных приёмов художника.
В следующей части экспозиции можно увидеть абстрактные работы художника. Одна из них называется "Чудесный сад". Здесь чётко передано отношение художника к изображаемым вещам и явлениям природы. На различных цветовых полотнах видны яркие краски, которые отображают настроение и восприятие автора в момент создания этих работ.
В экспозиции выставки также присутствуют работы, изображающие различные исторические сюжеты. Стоит отметить, что индивидуальность автора заключается и в том, что в одной работе сталкиваются два контрастных направления – это графическая статичность образов персонажей и динамичность фона.
"В следующей работе представлена родная земля художника – это село Карасаз. Здесь мы видим живописный пейзаж долины в ярких летних оттенках. Также заметны здесь и этнические мотивы – это образ батыра на коне, который с вершины наблюдает за зелёной долиной. В верхней части картины изображён Хан Тенгри, который является центром притяжения в этой местности", – сказала экскурсовод.
Одна из самых ярких и экспрессивных работ на этой выставке – это картина под названием "Мелодия". Здесь заметна статичность центрального образа, персонажа и динамичность фона.
"Изображён на этой работе Коркыт ата. Он выступает не только в роли музыканта, но и в роли творца. Это человек, который создал замечательный инструмент – кобыз – и великую музыку. Здесь зритель может прочувствовать саму динамичность музыки при помощи ярких цветовых акцентов. Автор передаёт течение мелодии благодаря такому методу", – рассказала сотрудница музея.
В следующей части экспозиции представлены работы, посвящённые батырам. То есть здесь мы видим исторические мотивы, которые интересны художнику. К примеру, можно здесь увидеть изображение батыра в полной боевой амуниции.
Следующая работа называется "Рассказ брата". Здесь мы видим на заднем фоне архитектуру некоего восточного города и два образа – батыр и женщина, которая стоит наравне с мужчиной, также в обмундировании, как и он. Как известно, ещё у сартов и сарматов в далёком прошлом с мужчинами на поле боя сражались и женщины. Так и здесь мы видим храбрую воительницу-женщину.
Следующая работа называется "Голос предков". Тема этой картины – связь между прошлым и настоящим нашей истории. Здесь изображены батыры средневековья, а на заднем фоне можно увидеть элементы сакской культуры – такие батыры и защищали нашу землю.
"В следующей работе "Стрелок" зрителям предстаёт интересная композиция – это будто бы застывшая в движении фигура воина, который нацелился стрелять из лука. Автор чётко передаёт каждое движение мышц этого воина. На заднем фоне картины можно заметить силуэт, напоминающий Окжетпес в Боровом", - объяснила экскурсовод.
В следующей части экспозиции находятся работы, которые воспевают образ восточной женщины. Здесь представлены работы, выполненные в самых разных цветовых решениях, которые отражают разные настроения девушек и их темпераменты.
"С помощью темных оттенков художник показывает нам задумчивых женщин, погружённых в свои мысли. С помощью же более тёплых и светлых оттенков – приятную беседу подруг. То есть здесь видно, как автор раскрывает образ женщины с разных сторон. Здесь есть образы молодой девушки, матери и мудрой пожилой женщины", - перечисляет экскурсовод.
Ещё одна работа, представленная на выставке, называется "Цветы". Крупными, уверенными мазками создаются силуэты благоухающих, ярких цветов. Интересной деталью здесь является золотая патина, которая здесь добавлена как цветовой акцент.
В последней части выставки представлены работы, изображающие быт казахского народа, юрту. Здесь же автор обращается к семейным ценностям.
Фотографии Артёма Чурсинова
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