Юбилейная выставка художника Бурдесбекова открылась в столице

Фото: Фото Артёма Чурсинова

В Национальном музее РК состоялось открытие персональной юбилейной выставки "Поэзия цвета", посвященной 60-летию Бакытнура Бурдесбекова, передаёт BaigeNews.kz.







Бакытнур Бурдесбеков – лауреат золотой медали в трех номинациях международного конкурса "Арт-экспо 2011", прошедшего в Нью-Йорке. Он участник многих республиканских и международных художественных выставок, член Союза художников и Союза дизайнеров Республики Казахстан. Художник работает в самых разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, а также он создает тематические картины исторического и бытового характера. Особое место в его произведениях занимают женские портреты, раскрывающие тонкость и нежность восточной женщины.











Бурдесбеков родился в 1962 году в селе Карасаз Алматинской области. Это живописная местность, которой автор также посвятил многие из своих работ. В 1981 году он окончил Алматинское художественное училище имени Гоголя. В 1989 году продолжил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. С 1992 года стал членом Союза художников РК, а с 2005 – членом Союза дизайнеров РК.









"В первой части экспозиции расположены работы художника, изображающим пейзаж. Это классические пейзажи родного края автора, природы Казахстана. Здесь можно увидеть изображение джайляу в самую середину лета, а также горные вершины. На некоторых из работ мазки неоновыми красками, которые добавляют яркости каждой такой работе", - рассказала экскурсовод Нацмузея Анна Ткаченко.







На этой картине изображён Щучинск, это пейзаж, в котором мы видим жилой посёлок. Здесь дома окрашены в очень яркие, сочные краски. Это стало одним из характерных приёмов художника.















В следующей части экспозиции можно увидеть абстрактные работы художника. Одна из них называется "Чудесный сад". Здесь чётко передано отношение художника к изображаемым вещам и явлениям природы. На различных цветовых полотнах видны яркие краски, которые отображают настроение и восприятие автора в момент создания этих работ.











В экспозиции выставки также присутствуют работы, изображающие различные исторические сюжеты. Стоит отметить, что индивидуальность автора заключается и в том, что в одной работе сталкиваются два контрастных направления – это графическая статичность образов персонажей и динамичность фона.



На картинах художника представлены так называемые семь сокровищ (жеті қазына), которыми являются храбрый мужчина, прекрасная женщина, быстрый конь, породистый тазы, беркут, острый ум и оружие. К этому мотиву автор обращается в некоторых своих работах.



"В следующей работе представлена родная земля художника – это село Карасаз. Здесь мы видим живописный пейзаж долины в ярких летних оттенках. Также заметны здесь и этнические мотивы – это образ батыра на коне, который с вершины наблюдает за зелёной долиной. В верхней части картины изображён Хан Тенгри, который является центром притяжения в этой местности", – сказала экскурсовод.







Одна из самых ярких и экспрессивных работ на этой выставке – это картина под названием "Мелодия". Здесь заметна статичность центрального образа, персонажа и динамичность фона.



"Изображён на этой работе Коркыт ата. Он выступает не только в роли музыканта, но и в роли творца. Это человек, который создал замечательный инструмент – кобыз – и великую музыку. Здесь зритель может прочувствовать саму динамичность музыки при помощи ярких цветовых акцентов. Автор передаёт течение мелодии благодаря такому методу", – рассказала сотрудница музея.







В следующей части экспозиции представлены работы, посвящённые батырам. То есть здесь мы видим исторические мотивы, которые интересны художнику. К примеру, можно здесь увидеть изображение батыра в полной боевой амуниции.







Следующая работа называется "Рассказ брата". Здесь мы видим на заднем фоне архитектуру некоего восточного города и два образа – батыр и женщина, которая стоит наравне с мужчиной, также в обмундировании, как и он. Как известно, ещё у сартов и сарматов в далёком прошлом с мужчинами на поле боя сражались и женщины. Так и здесь мы видим храбрую воительницу-женщину.







Следующая работа называется "Голос предков". Тема этой картины – связь между прошлым и настоящим нашей истории. Здесь изображены батыры средневековья, а на заднем фоне можно увидеть элементы сакской культуры – такие батыры и защищали нашу землю.





"В следующей работе "Стрелок" зрителям предстаёт интересная композиция – это будто бы застывшая в движении фигура воина, который нацелился стрелять из лука. Автор чётко передаёт каждое движение мышц этого воина. На заднем фоне картины можно заметить силуэт, напоминающий Окжетпес в Боровом", - объяснила экскурсовод.







В следующей части экспозиции находятся работы, которые воспевают образ восточной женщины. Здесь представлены работы, выполненные в самых разных цветовых решениях, которые отражают разные настроения девушек и их темпераменты.



"С помощью темных оттенков художник показывает нам задумчивых женщин, погружённых в свои мысли. С помощью же более тёплых и светлых оттенков – приятную беседу подруг. То есть здесь видно, как автор раскрывает образ женщины с разных сторон. Здесь есть образы молодой девушки, матери и мудрой пожилой женщины", - перечисляет экскурсовод.







Следующая работа называется "Вдохновение". Здесь опять-таки с помощью цветов, подобранных автором, точно передан момент этого опыта. Здесь творец в центре картины будто сливается с самим потоком вдохновения и творческого взлёта. Он будто становится единым целым с этой энергетикой, так необходимой творцу.





Ещё одна работа, представленная на выставке, называется "Цветы". Крупными, уверенными мазками создаются силуэты благоухающих, ярких цветов. Интересной деталью здесь является золотая патина, которая здесь добавлена как цветовой акцент.







В последней части выставки представлены работы, изображающие быт казахского народа, юрту. Здесь же автор обращается к семейным ценностям.



















Фотографии Артёма Чурсинова

