Предварительная явка на референдуме в Казахстане составила 68,44 процента

ЦИК объявил о завершении референдума внутри страны.

Актюбинская область — 58,06 процента;

Атырауская область — 67,68 процента;

ЗКО — 69,37 процента;

Мангистауская область — 61,19 процента;

Кызылординская область — 79,89 процента.

На момент завершения референдума внутри страны проголосовали около 8 миллионов избирателей, это 68,44 процента от числа включённых в списки для голосования, передаёт BaigeNews.kz. В пяти регионах страны из-за разницы во времени референдум завершился позже. Как сообщил член ЦИК РК, по состоянию на 22:00 явка избирателей там составила:Процент проголосовавших в остальных регионах можно посмотреть здесь. Лидером среди регионов является Туркестанская область, где проголосовало более 80 процентов. Меньший процент оказался в Алматы - 33,30 процента.Голосование за рубежом продолжается на 25 участках. Комиссия приступила к подсчёту голосов, результаты которых объявят 6 июня.

Среди проголосовавших — известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосовали на референдуме, читайте здесь.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.



