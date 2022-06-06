Явка на референдум в Санкт-Петербурге, Казани и Омске составила сто процентов

Фото: kazembassy.ru

Завершилось голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию Казахстана на участках, открытых при Посольстве РК в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, в Москве проголосовало 1025 человек из 1876 зарегистрировавшихся для участия, в Санкт-Петербурге – 514 из 514, Казани – 107 из 107, Астрахани – 113 из 114, Омске – 52 из 52.

Члены избирательных комиссий приступили к процедуре подсчета бюллетеней.