Январские события: более двух тысяч единиц похищенного оружия остаётся у преступников

Фото: polisia.kz





В январе из оружейных магазинов и административных здании органов правопорядка было похищено более 2 900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов.



В числе похищенных 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов.

Органами внутренних дел продолжаются активные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия в ходе январских событий. Об этом на брифинге сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передаёт BaigeNews.kz В январе из оружейных магазинов и административных здании органов правопорядка было похищено более 2 900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов.В числе похищенных 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов.

"Сотрудниками полиции обнаружены более 215 схронов оружия, спрятанных и замаскированных преступниками, из которых изъято 721 единиц оружия, в том числе 2 гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тысяч единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства. Так, сотрудниками управления полиции Тараза обнаружен схрон оружия в недостроенном доме, откуда изъяты ранее похищенные из здания департамента полиции области автомат "Калашникова" со снаряженным магазином, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет и более 200 патронов", – рассказал Санжар Адилов.

В целом на сегодня обнаружено и изъято 1 554 единиц оружия и более 39 тысяч боеприпасов. В их числе, 10 гранатометов, 6 пулеметов, 158 автоматов, 348 пистолета, 113 спецружей, 216 травматических пистолетов и другое.



"Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области установлены двое местных жителей, которые задержаны при реализации 2-х единиц нарезного оружия "Вепрь", пистолета "Кольт" и 61 патронов разного калибра, похищенных из магазина "Корган" в г.Алматы. Подозреваемые водворены в ИВС и с санкции суда взяты под стражу", – рассказал Санжар Адилов.

Вместе с тем, в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 147 единиц оружия (автоматы – 11, пистолеты – 29, гранаты – одно, гладкоствольное оружие – 48, травматическое – 25, нарезное – шесть и холодное оружие – 27).По данным МВД, на руках у преступников остаётся большой арсенал, это более двух тысяч единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан.