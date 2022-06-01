Январские события: более двух тысяч единиц похищенного оружия остаётся у преступников

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"Сотрудниками полиции обнаружены более 215 схронов оружия, спрятанных и замаскированных преступниками, из которых изъято 721 единиц оружия, в том числе 2 гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тысяч единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства. Так, сотрудниками управления полиции Тараза обнаружен схрон оружия в недостроенном доме, откуда изъяты ранее похищенные из здания департамента полиции области автомат "Калашникова" со снаряженным магазином, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет и более 200 патронов", – рассказал Санжар Адилов.
Вместе с тем, в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 147 единиц оружия (автоматы – 11, пистолеты – 29, гранаты – одно, гладкоствольное оружие – 48, травматическое – 25, нарезное – шесть и холодное оружие – 27)."Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области установлены двое местных жителей, которые задержаны при реализации 2-х единиц нарезного оружия "Вепрь", пистолета "Кольт" и 61 патронов разного калибра, похищенных из магазина "Корган" в г.Алматы. Подозреваемые водворены в ИВС и с санкции суда взяты под стражу", – рассказал Санжар Адилов.
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