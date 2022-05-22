"Я здесь и я жду вас" — Жанибек Алимханулы бросил вызов чемпионам после победы нокаутом

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— С кем ты хочешь боксировать теперь?
— Может быть, С Джермаллом Чарло.— Как насчёт Деметриуса Андраде? Может, он выйдет против тебя?
− Чарло, Андраде... Я сейчас в ринге и хочу обратиться к каждому чемпиону в этом весе. Я здесь и я жду вас. Я прошу каждого чемпиона прийти и сразиться со мной.
− Головкин всегда заявлял о желании показать "мексиканский стиль". Ты сегодня показал нам "казахский стиль". Хочешь ли ты провести бой против Головкина?
− Я всегда хотел показать, что такое "казахский стиль". В наших традициях не принято у молодых драться со старшими. Может быть, он перейдёт в суперсредний вес, а я соберу все титулы в дивизионе средневесов.
Напомним, сегодня утром в Лас-Вегасе Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде и завоевал титул "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.
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