"Я здесь и я жду вас" — Жанибек Алимханулы бросил вызов чемпионам после победы нокаутом

Фото: instagram/@janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксёр среднего веса Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) после победы над британцем Дэнни Дигнумом (14-1-1, 8 КО) ответил на вопрос о желанных соперниках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

— С кем ты хочешь боксировать теперь?

— Может быть, С Джермаллом Чарло.

− Чарло, Андраде... Я сейчас в ринге и хочу обратиться к каждому чемпиону в этом весе. Я здесь и я жду вас. Я прошу каждого чемпиона прийти и сразиться со мной.

− Головкин всегда заявлял о желании показать "мексиканский стиль". Ты сегодня показал нам "казахский стиль". Хочешь ли ты провести бой против Головкина?

− Я всегда хотел показать, что такое "казахский стиль". В наших традициях не принято у молодых драться со старшими. Может быть, он перейдёт в суперсредний вес, а я соберу все титулы в дивизионе средневесов.

Напомним, сегодня утром в Лас-Вегасе Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде и завоевал титул "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.