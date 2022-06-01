"Я хочу лично включиться в пропаганду и развитие шахматного спорта среди детей" — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения детского фестиваля в Алматы высказался о развитии шахматного спорта среди детей в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Телерадиокомплекс президента.

"Я хочу буквально сам лично включиться в пропаганду и развитие шахматного спорта среди детей. Здесь не нужно специального оборудования, нужна элементарная организация и привлечение финансовых средств. Это мы можем сделать. Замечено, что те дети, которые занимаются шахматами, абсолютно далеки от разного рода вредных занятий", — сказал глава государства.

После этих слов Токаев призвал развивать шахматы как спорт и полезное хобби.