"Я хочу, чтобы каждый, наконец, проснулся" — Баян Алагузова о референдуме

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Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова высказалась о предстоящем референдуме, передаёт BaigeNews.kz.

"Каждый пойдёт и скажет, что "я участвую и я влияю на жизнь в моей стране". Я в это верю и хочу, чтобы каждый гражданин, наконец, проснулся — все, кто до сих пор спит. И знаете, как на кухне говорят: от меня ничего не зависит. На самом деле зависит. Каждый человек — это личность, гражданин нашей страны. Он должен и обязан прийти, чтобы мы жили в действительно новом Казахстане, в который я, безусловно, сейчас верю. Мне кажется, что сознательная часть населения сейчас верит и хочет действительно жить в другой стране", — сказала Баян Максаткызы в эфире телеканала "Хабар".

Референдум по поправкам в Конституцию состоится 5 июня. В 33 статьи Основного закона предлагают внести 56 изменений. У казахстанцев появится возможность напрямую обращаться в Конституционный суд, выбирать и отзывать депутатов. Кроме этого предлагают закрепить изменения в работе парламента и полномочиях президента.

В издании Asia Times вышла статья, посвящённая социально-экономическим и политическим реформам в Казахстане, инициированным Касым-Жомартом Токаевым.



3 июня на телеканале "Хабар" стартовал восьмичасовой телемарафон" под названием "Иду на референдум".