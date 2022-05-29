Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров

Российский маркетплейс Wildberries сообщил о новых условиях возврата товаров, сообщает "Лента.ру"
со ссылкой на пресс-службу компании.
В личных кабинетах пользователей теперь указывают сумму выкупа и долю возврата товаров. Там же обозначены персональные условия отказа или возврата товаров (в случае надлежащего качества).
Для большинства регионов РФ и стран СНГ процедура возврата предоставляется бесплатно при сумме выкупа от пяти тысяч рублей (чуть больше 33 тысячи тенге). Процент выкупа при этом должен составлять не менее 15%.
В остальных случаях стоимость возврата обойдётся в 50 рублей. Исключение составят города Байконур, Калининград, Магадан и другие регионы Дальнего Востока. В них сумма будет выше – 100 рублей.
Пресс-служба Wildberries отметила, что все убытки, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. В компании объяснили новую систему стремлением к развитию осознанного потребления, а также снижением негативного влияния на экологию.
Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращён из-за брака. В компании рассказали, что применяют такой метод для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.