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Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров | BaigeNews.kz 29 мая, 07:17
4865
Фото: zen.yandex.ru

Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров

Российский маркетплейс Wildberries сообщил о новых условиях возврата товаров, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

В личных кабинетах пользователей теперь указывают сумму выкупа и долю возврата товаров. Там же обозначены персональные условия отказа или возврата товаров (в случае надлежащего качества).

Для большинства регионов РФ и стран СНГ процедура возврата предоставляется бесплатно при сумме выкупа от пяти тысяч рублей (чуть больше 33 тысячи тенге). Процент выкупа при этом должен составлять не менее 15%.

В остальных случаях стоимость возврата обойдётся в 50 рублей. Исключение составят города Байконур, Калининград, Магадан и другие регионы Дальнего Востока. В них сумма будет выше – 100 рублей.

Пресс-служба Wildberries отметила, что все убытки, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. В компании объяснили новую систему стремлением к развитию осознанного потребления, а также снижением негативного влияния на экологию.

Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращён из-за брака. В компании рассказали, что применяют такой метод для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.
#онлайн-магазин
29 мая, 07:17
4865
Журналист

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