Взрывное устройство обнаружили в школе в Кокшетау

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Самодельное взрывное устройство обнаружили в школе №2 в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
Подозрительную жестяную банку с проводами заметила завхоз и позвонила в полицию.
Здание школы оцепили, всех находящихся в учреждении и поблизости эвакуировали.
"Взрывотехниками найденное устройство исследовано. В целях безопасности граждан принято решение о его ликвидации на месте. Произведен взрыв с соблюдением необходимых мер безопасности", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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