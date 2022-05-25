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Взрывное устройство обнаружили в школе в Кокшетау | BaigeNews.kz 25 мая, 03:41
2633
Фото: nst-tv.com

Взрывное устройство обнаружили в школе в Кокшетау

Самодельное взрывное устройство обнаружили в школе №2 в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Подозрительную жестяную банку с проводами заметила завхоз и позвонила в полицию.

Здание школы оцепили, всех находящихся в учреждении и поблизости эвакуировали.

"Взрывотехниками найденное устройство исследовано. В целях безопасности граждан принято решение о его ликвидации на месте. Произведен взрыв с соблюдением необходимых мер безопасности", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

#происшествия #школа #взрыв #Кокшетау
25 мая, 03:41
2633
Журналист

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