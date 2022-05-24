Взрыв в Шымкенте: владельцы аптеки считают, всё произошло неслучайно

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Владельцы шымкентской аптеки, где 21 мая прогремел взрыв, предполагают, что всё произошло неслучайно. Они уверяют: за 15 минут до ЧП в помещении сработали датчики движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Датчики сработали, именно датчик разбития стекла, датчик движения и СМК. 11:22 – пришло уведомление, взрыв произошёл где-то в 11:37. То есть от момента поступления сигнала до взрыва – в районе 15 минут. Мы соблюдали все требования безопасности, хранения. Там что-то произошло. Извне? Я этого не могу исключать, но я тоже понять не могу, как это все могло произойти", - заявил юрист аптеки "Фарм-Синтез" Нуржан Пакеев.

Трагедия унесла жизни 43-летнего охранника, 42-летнего сотрудника роддома и 18-дневного малыша из тройни. Ещё семь человек - медсестра, санитарки и два рабочих получили травмы. У них переломы, ушибы и резаные раны. Почти 200 беременных и рожениц перевели в три другие больницы.

Как все произошло, люди помнят смутно.

"Мы на улице были, когда что-то взорвалось и горячий воздух ударил. Мы упали в арык. Там лежала я, кирпичи сверху падали. Из этого арыка мы после вылезли. Из отделения женщины пришли, и все потихоньку вышли оттуда", - рассказала санитарка Клара Идоятова.

Напомним, на воздух взлетело здание частной аптеки. По предварительным данным, в помещении находилось две тонны перекиси водорода. Она легко взрывается при разложении. От ударной волны в расположенном рядом перинатальном центре выбило окна и повредило технику. Ближайшие четыре дома – это 280 абонентов – до сих пор сидят без газа, повреждена труба. Без крыши над головой оказались несколько семей из самой близкой к роддому многоэтажки.

По факту ЧП создана специальная комиссия, которая должна определить причину взрыва и установить виновника трагедии.