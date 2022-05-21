Взрыв в Шымкенте: Минздрав взял на контроль ситуацию в роддоме

После взрыва в Шымкенте в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорождённых по Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальный помощи на селе, так как областной перинатальный центр № 1 выполнял функции третьего уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорождённых из семи районов области. Консультацию пострадавшим оказывают врачи ННЦ хирургии имени А. Сызганова", − сообщили в Минздраве.

Готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, в областной клинической больнице создан рабочий штаб во главе с заместителем акима региона.

Ситуация находится на контроле Минздрава, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры", − говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, сегодня в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром № 1, произошёл взрыв. Жертвами трагедии стали сторож роддома и младенец , являвшийся пациентом медучреждения.На момент происшествия в перинатальном центре находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы в другие медорганизации Шымкента.

Организована работа группы психологов.

Момент взрыва зафиксировали камеры наружного наблюдения. От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом, находившийся поблизости. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.

По факту взрыва начато досудебное расследование.

По словам владельца аптеки, где произошло ЧП, в здании хранилось две тонны перекиси водорода.