Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - Токаев

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Контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в Алматы.
Напомним, в связи с беспорядками в Казахстане Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Обращение оказалось крайне своевременным, заявил Президент. Силы ОДКБ реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.
По словам Токаева, узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов.
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