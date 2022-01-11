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Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - Токаев | BaigeNews.kz 11 января, 11:41
1157
Фото: Министерство обороны РФ

Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - Токаев

В Казахстане пройдена острая фаза контртеррористической операции, ситуация во всех регионах стабильная. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК, передает BaigeNews.kz.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывоз объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Глава государства.

Контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в Алматы.

Напомним, в связи с беспорядками в Казахстане Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Обращение оказалось крайне своевременным, заявил Президент. Силы ОДКБ реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

По словам Токаева, узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов.


#режим ЧП #военные #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #Касым-Жомарт Токаев
11 января, 11:41
1157
Юлия Тен Журналист

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